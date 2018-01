Vice-governador é seqüestrado no Iraque Homens armados seqüestraram o vice-governador da província iraquiana de Anbar, Bassil Ahmed, informou o Ministério do Interior. O político foi levado depois que o bando abriu fogo contra o seu carro, obrigando-o a parar. O filho de Ahmed ficou ferido na ação. Anbar é considerada um reduto de insurgentes sunitas. Em uma operação parecida, o diretor-assistente do departamento de investigação criminal do Departamento do Interior, coronel Ismail al-Ayal, foi morto em Bagdá. Seu carro foi baleado por homens não identificados no distrito de Ghazaliya. Insurgentes têm como alvo policiais e oficiais civis porque são vistos como colaboradores das forças americanas no Iraque.