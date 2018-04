Vice iraquiano acusa Al-Qaeda por ataque no sul do país O vice-presidente do Iraque, o xiita Adel Abdul-Mahdi, acusou a rede terrorista Al-Qaeda e extremistas sunitas pela explosão de um carro-bomba ocorrida hoje, em um distrito comercial de Bathaa, no sul do país. De acordo com ele, ao menos 30 pessoas morreram e 55 ficaram feridas no atentado. Já um representante de um hospital em Nassíria disse que 35 morreram e 45 ficaram feridos no ataque.