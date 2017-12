Vice-ministro do Tajiquistão é assassinado O primeiro vice-ministro de Interior do Tajiquistão, Chabib Sanginov, morreu hoje quando três homens armados abriram fogo contra seu veículo, segundo informações do Ministério do Interior desta república da Ásia central. No ataque, morreram também o motorista do veículo e dois seguranças de Sanginov. O motivo do crime ainda está sendo investigado. Líder da oposição até ser nomeado vice-ministro, em 1998, Sanginov lutava atualmente contra o crime organizado.