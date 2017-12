Vice na Al-Qaeda está vivo e se casou de novo O cirurgião egípcio Ayman al-Zawahri, considerado o "segundo homem" do líder da rede terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden, está vivo e se casou recentemente com outras duas mulheres, informou hoje o jornal de língua árabe Al Hayyat, publicado em Londres. O diário baseou sua reportagem em declarações de Hani el Sebai, dirigente do centro de pesquisa histórica Al Maqrizi, com sede na capital britânica, que afirmou ter recebido informações de "fontes seguras", segundo as quais Al-Zawahri, que é líder da Jihad islâmica egípcia e que se converteu em braço direito de Bin Laden, "está refugiado em um local desconhecido junto a um grupo de militantes da organização" terrorista. El Sebai disse que Zawahri tem agora duas novas esposas. São mulheres cujos maridos, militantes da Jihad, morreram nos bombardeios da aviação americana contra a cidade afegã de Kandahar. A primeira mulher de Zawahri, Azza Anwar Noweir, morreu, segundo diversas fontes, nos ataques aéreos realizados pelos EUA na cidade afegã de Khost, ao lado de uma filha e de um filho do casal.