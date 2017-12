Vice ou ex-agente são prováveis sucessores de Tenet O diretor demissionário da CIA, George Tenet, ficará no cargo até meados de julho, quando será substituído, segundo o presidente George W. Bush, pelo vice-diretor John McLaughlin, que ficará no cargo até que um sucessor definitivo seja nomeado. Entre os prováveis titulares do cargo estão o próprio McLaughlin e o deputado da Flórida Porter Goss, um ex-agente da CIA que atualmente preside o Comitê de Inteligência da Câmara. Como muitos ex-funcionários públicos que deixam funções de destaque, Tenet pretende passar algum tempo em férias com a família e em seguida dedicar-se a uma carreira de conferencista, escritor e consultor para o setor provado, dizem fontes próximas a ele.