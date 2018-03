Vice paraguaio renuncia para se candidatar à Presidência O vice-presidente Julio César "Yoyito" Franco acusou nesta quarta-feira de intolerante e corrupto o governo encabeçado por Luis González Macchi, após apresentar sua renúncia a seu atual cargo para candidatar-se às eleições presidenciais previstas para abril de 2003 no Paraguai. "Minhas exigências e minha vontade retificadoras não foram suficientes para afastar do cenário político nacional a corrupção, a intolerância e a indiferença social do governo", disse em um discurso que leu para a imprensa. "Minha presença (no cargo) serviu para contrariar a pretensão autoritária dos grupos políticos que, de forma hegemônica e excludente, exercem o poder para perseguir os compatriotas", acusou Franco. Nas primeiras horas da manhã de hoje, uma escrivã compareceu à sede do Congresso para apresentar a demissão do vice-presidente em caráter "indeclinável" - mas não foi recebida pelo presidente do Legislativo, Juan Galaverna, por isso teve de fazê-lo na secretaria da Casa. Franco, do opositor Partido Liberal Radical Autêntico (PLRA), foi eleito vice-presidente em agosto de 2000 para substituir Luis María Argaña, assassinado em março de 1999 - crime cuja autoria intelectual é atribuída ao ex-general golpista Lino Oviedo, atualmente refugiado no Brasil, e potencial candidato à Presidência.