Vice-prefeito de Bagdá é morto a tiros Um vice-prefeito de Bagdá foi assassinado na porta de sua casa por desconhecidos que escaparam, anunciou a autoridade de ocupação dos EUA. Faris Abdul Razzaq al-Assam, vice-prefeito para serviços técnicos, havia acabado de retornar da conferência internacional de doadores para o Iraque em Madri, Espanha, quando foi executado no domingo, informou a Autoridade Provisória de Coalizão. Tom Basile, um porta-voz da autoridade, disse que o anúncio do assassinato só foi feito hoje porque se acreditava que a prefeitura de Bagdá iria fazê-lo na segunda-feira, o que não ocorreu. Al-Assam, um dos três vice-prefeitos, foi diretor-geral de infra-estrutura na prefeitura anterior, do regime do Partido Baath, de Saddam Hussein, e uniu-se ao novo governo municipal, apontado pelos EUA, quatro meses atrás. Forças antiocupação têm assassinado vários políticos e policiais que colaboram com a autoridade americana.