Vice-premiê do Iraque pede reforço contra EI

A aliança militar liderada pelos EUA que auxilia as forças do Iraque a combater o grupo radical Estado Islâmico (EI) não está fazendo o suficiente para conter os extremistas, afirmou ontem em Dubai, nos Emirados Árabes, o vice-premiê iraquiano, Saleh al-Mutlaq, pedindo mais poder de fogo para conter a ameaça. No mesmo dia, ataques em Bagdá deixaram 22 mortos, mas não houve confirmação oficial de envolvimento do EI nas ações.

Para Mutlaq, a coalizão "deveria ser mais séria, mais efetiva". "Acho que a intervenção dessa coalizão não é séria o suficiente em comparação com o que vemos da força do Isis", disse o iraquiano, usando a sigla que o grupo adotava antes de se intitular um "califado".

