Vice-premiê espanhol visita noroeste do Afeganistão O Ministério de Interior da Espanha informou que o vice-primeiro-ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, fez hoje uma visita não anunciada ao noroeste do Afeganistão, onde soldados espanhóis serviram às forças de segurança lideradas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). De acordo com o órgão, Rubalcaba visitou as províncias de Herat e Badghis.