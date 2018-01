Vice-premier britânico fala de possível saída de Blair O vice-primeiro-ministro britânico, John Prescott, indicou em uma entrevista com o jornal inglês The Times que os ministros do governo consideram a possível saída do poder de Tony Blair. Esta é a primeira vez que um alto funcionário do governo fala sobre uma eventual saída do premier britânico, cada vez mais criticado por sua política no Iraque e os abusos e torturas cometidos por tropas no país. "Sim, nós (no governo) estamos falando disso. Todo primeiro-ministro deixa (o cargo) algum dia", declarou Prescott ao diário londrino. No entanto, o vice-premier afirmou que Blair pode ganhar as próximas eleições gerais de 2005 e excluiu a possibilidade de que sejam os próprios membros do Partido Trabalhista que venham a tentar destituir o governante de seu cargo.