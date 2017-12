Vice-premier iraquiano envia condolências aos EUA O vice-primeiro-ministro iraquiano, Tareq Aziz, enviou uma carta de condolências ao ex-secretário de Justiça americano Ramsey Clark, em ocasião do primeiro aniversário da tragédia de 11 de setembro, informou hoje a agência de notícias iraquiana INA. Na mensagem a Clark, que se opôs às sanções contra o Iraque depois da invasão do Kuwait por parte das tropas de Bagdá, Aziz expressou "simpatia" pelas vítimas dos atentados do ano passado em Nova York e Washington. "Expresso a você, e, através de você, às famílias das vítimas, minhas profundas condolências", afirmou Aziz em sua carta.