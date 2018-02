Vice-presidente afegão é enterrado com honras militares O vice-presidente Abdul Qadir foi sepultado neste domingo com todas as honras militares, um dia depois de ter sido assassinado em um ataque, que segundo muitos afegãos temem, poderá trazer uma nova onda de instabilidade à nação após décadas de guerra. Enquanto seu corpo - coberto com a bandeira afegã verde, negra e vermelha - era colocado na sepultura nos Jardins Amir Shaheed, no centro da cidade, foi lido um poema em língua pashtun no qual ele era lembrado como "um homem único" e "um herói do Afeganistão". Milhares de pessoas e tropas afegãs de uniforme de gala acompanharam o cortejo, desde a Mesquita Branca até o vasto jardim. Qadir foi assassinado ontem por dois desconhecidos quando saía de seu gabinete em um automóvel dirigido por seu enteado, que também morreu. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque.