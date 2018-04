Vice-presidente da China chega à Turquia para visita

"O principal propósito de minha visita é o aprofundamento do entendimento mútuo e o desenvolvimento da tradicional amizade entre nossos povos, assim como a intensificação da cooperação amistosa e mutuamente benéfica entre a China e a Turquia em uma ampla gama de temas em benefício de nossos países e de nossos povos", declarou Xi em discurso preparado para sua chegada, noticiou a Xinhua.

Durante sua estada na Turquia, Xi se reunirá em separado com o presidente Abdullah Gul, com o primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan, e com o presidente do Parlamento turco, Cemil Cicek. A Turquia é a última escala de um giro pelo exterior que já levou Xi aos Estados Unidos e à Irlanda. As informações são da Dow Jones.