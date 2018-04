Vice-presidente da China pede ações de 'confiança mútua' aos EUA

WASHINGTON - O vice-presidente da China, Xi Jinping, afirmou que os Estados Unidos deveriam adotar "medidas concretas para promover a confiança mútua", pouco antes de se reunir com o presidente americano, Barack Obama. O vice chinês está em visita oficial, informa nesta terça-feira, 14, a agência AFP.

"Esperamos que o lado americano veja a China de maneira objetiva e racional e possa adotar medidas concretas para que haja confiança entre os dois países", disse ele à agência oficial chinesa Xinhua. "Devemos buscar benefícios mútuos e convergentes de maneira positiva e construtiva", continuou.

Xi ainda expressou a esperança de que os resultados eleitorais do final do ano nos Estados Unidos, quando os americanos elegem um novo presidente republicano ou optam pela continuidade de Obama, não tenha "um impacto ruim" sobre os vínculos entre as economias de seus países, as duas maiores do mundo.

O vice-presidente chinês chegou aos EUA na segunda-feira e já se encontrou com o ex-secretários de Estado Henry Kissinger e Madeleine Albright. Depois do encontro com Obama, visitará o Estado de Iowa.

A visita se dá em um contexto político complexo - há uma semana, a China vetou uma resolução do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) contra a Síria e foi fortemente criticada pelo Ocidente, inclusive por Washington. Há ainda a questão das imolações entre tibetanos e o aumento das tensões comerciais entre os países.

Xi é o nome mais provável a assumir o cargo de presidente. Em outubro, deve herdar o cargo de chefe do Partido Comunista no XVII Congresso da legenda. Em Marco do ano que vem, durante a sessão anual do parlamento, assumirá como chefe de Estado.