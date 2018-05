Vice-presidente da Espanha visita tropas do país no Afeganistão

HERAT - O primeiro vice-presidente do governo da Espanha e ministro do Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, chegou neste sábado, 19, ao Afeganistão para visitar as tropas espanholas desdobradas neste país no marco da missão da Otan.

A visita, mantida em segredo até o último momento por motivos de segurança, é a primeira ao país asiático de Pérez Rubalcaba, que tomou posse como primeiro vice-presidente em 21 de outubro e é ministro do Interior desde 2006.

A Espanha conta no Afeganistão com quase 1.500 soldados, entre eles 45 guardas civis.

Após sua chegada à base de apoio avançado em Herat, está previsto que mantenha um encontro com o contingente espanhol, ao qual dirigirá algumas palavras de apoio de seu trabalho, para depois visitar o hospital de campanha.

A última visita de membros do governo ao Afeganistão foi em 6 de novembro, quando o chefe do Executivo, José Luis Rodríguez Zapatero, visitou as tropas espanholas acompanhado pelas ministras de Defesa, Carme Chacón, e de Assuntos Eteriores, Trinidad Jiménez.