Vice-presidente 'dirige' Senado, diz Palin a crianças Questionada por um aluno do ensino fundamental sobre o que faz o vice-presidente, a candidata republicana à vice-presidência, Sarah Palin, respondeu que essa pessoa é o "parceiro de equipe" do presidente, e também "dirige o Senado". A governadora do Alasca falou ainda que o vice-presidente pode ainda trabalhar junto aos senadores e "fazer muitas boas mudanças políticas". A questão para Sarah foi formulada quando a candidata concedia uma entrevista para a KUSA-TV, em Denver. A emissora tem um quadro chamado "Pergunta da Terceira Série". Sarah concluiu sua resposta dizendo que "é um grande emprego, e eu quero muito conseguir esse emprego". Ainda que voltadas para um aluno de oito anos, as explicações de Sarah simplificam bastante as obrigações do cargo, segundo a Constituição dos Estados Unidos. A principal função do vice-presidente é substituir o presidente em caso da morte, renúncia, impeachment ou incapacidade de permanecer no cargo. A Carta nomeia o vice-presidente como o presidente do Senado, porém ele pode votar apenas em caso de empate. O vice-presidente, como membro do Executivo, não tem papel oficial no desenvolvimento da legislação nem em apresentar os projetos ou debatê-los no Senado. Sob todos os aspectos importantes, o líder da maioria que comanda a Casa. Tradicionalmente, o vice-presidente comparece ao Senado em eventos cerimoniais e em caso de empate. No passado, o próprio presidente determinava o papel do vice-presidente em uma administração.