Vice-presidente do Afeganistão é assassinado O vice-presidente do Afeganistão, Haji Abdul Qadir, foi assassinado hoje, às 12h40 (horário local), nas imediações do edifício onde ficava seu gabinete em Cabul, conforme informou o ministro do Interior do governo provisório, Taj Wardak. Qadir era um dos poucos representantes da etnia pashtun no governo do presidente Hamid Karzai, majoritária no Afeganistão. Ele apoiou a intervenção militar internacional liderada pelos Estados Unidos, desempenhando um papel chave na derrota do regime Taleban. Era também ministro de Trabalhos Públicos e foi morto enquanto deixava o prédio do Ministério. O chefe de polícia, Basi Salangi, disse aos jornalistas que dois homens armados com rifles Kalashnikov dispararam contra Qadir no momento em que ele entrava em seu automóvel. O vice-presidente recebeu dezenas de disparos, disse o chefe policial. O motorista do veículo também morreu, mas os assassinos, que estavam escondidos entre arbustos, escaparam em um automóvel em alta velocidade, após o atentado. Salangi informou ainda que foram detidos dez guardas encarregados da segurança do vice-presidente assassinado e que trabalhavam no Ministério de Obras Públicas, no momento em que ele foi morto. Qadir era irmão de Avdul Haq, lendário comandante militar que teve papel fundamental na guerra dos afegãos contra a ocupação soviética, de 1979 a 89, e que foi capturado e morto pelo Taleban no ano passado. O vice-presidente Haji Abdul Qadir foi o segundo ministro assassinado desde a queda do Taleban no ano passado. O ministro da Aviação Civil e do Turismo Abdul Rahman foi morto em 14 de fevereiro, no aeroporto de Cabul, em circunstâncias misteriosas.