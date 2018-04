Vice-presidente do Egito, Suleiman propõe diálogo com a oposição

As emendas constitucionais incluem flexibilizar as restrições entre os políticos qualificados para disputar a próxima eleição presidencial. "O presidente me pediu hoje para contatar imediatamente todas as forças políticas para iniciar um diálogo sobre as questões levantadas, que também envolvem reformas constitucionais e legislativas, de forma a resultar em alterações claras e em um calendário específico para sua implementação", disse Suleiman em discurso televisionado.

As emendas constitucionais são as principais reivindicações de grupos de oposição egípcios e de manifestantes que protestam nas ruas desde a terça-feira passada no Cairo e em outras cidades para pressionar Mubarak a renunciar depois de 30 anos no poder e a convocar eleições diretas.

Na esfera econômica, o vice afirmou que o presidente tem funcionários do governo para "tomar medidas para restaurar a confiança no setor".

Os distúrbios no Egito foram inspirados na "Revolução do Jasmim", que derrubou o presidente da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, há duas semanas. No Iêmen e na Jordânia também foram registradas manifestações.

