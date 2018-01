Vice presidente do Iraque vai a Cuba O vice-presidente do Iraque, Tareq al-Hashemi, encabeçará a delegação de seu país na próxima cúpula do Movimento dos Não-Alinhados (Noal), em Havana, segundo um comunicado divulgado pela Presidência iraquiana. A viagem foi decidida após uma reunião da Presidência tripartida iraquiana, encabeçada pelo presidente Jalal Talabani, e realizada na noite deste sábado. Al-Hashemi, político sunita, encabeça o Partido Islâmico, o de mais importância dentro dos sunitas e terceiro em número de deputados no Parlamento, de 275 cadeiras. Esta será a primeira viagem de um alto funcionário iraquiano a Cuba depois da derrocada do regime de Saddam Hussein, que sempre manteve boas relações com Havana.