Vice-presidente do Peru renuncia O primeiro vice-presidente do Peru, Raúl Díez Canseco, renunciou ao cargo na noite desta sexta-feira e disse que tomou a decisão para "fortalecer o regime democrático". "A decisão que tomei é fruto de uma reflexão que quer fortalecer o regime democrático, fortalecer a gestão do presidente Alejandro Toledo", disse. Diez Canseco é acusado de ter concedido benefícios tributários ao pai da sua namorada. Ele nega as acusações.