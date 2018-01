Vice-presidente do Senado da Colômbia morre em acidente A vice-presidente do Senado colombiano, Isabel Celis, do governante Partido Conservador, morreu nesta segunda-feira em um acidente de trânsito. O diretor da Polícia Rodoviária, coronel Jairo Agudelo, disse à Associated Press que um choque, por causas ainda não determinadas, do automóvel que a senadora dirigia provocou um trauma em sua cabeça, causando sua morte. Informou que o acidente ocorreu em uma estrada nas proximidades do município de Puerto López, a 130 km a sudeste de Bogotá. Também ficaram feridos a senadora Carlina Rodríguez, do mesmo partido de Isabel, e dois policiais da escolta. Isabel e Carlina foram reeleitas para um período de quatro anos nas eleições de 10 de março passado.