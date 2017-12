Vice-presidente dos EUA chega à Arábia Saudita O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, chegou neste sábado a Riad em visita oficial, informou a agência oficial saudita SPA em seu site. O avião de Cheney não aterrissou no aeroporto civil da capital, mas numa base aérea militar, onde era esperado pelo o príncipe Sultan ben Abdul Aziz, herdeiro do trono saudita. A agência não deu detalhes sobre a visita nem a respeito da agenda de Cheney, limitando-se a explicar que o vice americano foi recebido por pelo menos dez príncipes da corte saudita, todos eles com cargos nos Governos nacional ou provincial de Riad. Na quinta-feira passada, meios de comunicação iraquianos informaram que Cheney havia chegado ao Iraque numa visita surpresa, o que foi desmentido posteriormente pela Casa Branca.