Vice-presidente dos EUA faz visita surpresa ao Paquistão O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, fez um visita surpresa ao Paquistão nesta segunda-feira, 26, para conversar com o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, sobre novos esforços de estabilização em áreas próximas ao Afeganistão. A ministra britânica de Assuntos Exteriores, Margaret Beckett, também está no Paquistão. Cheney chegou na manhã desta segunda-feira e foi direto ao escritório de Musharraf, que fica em Rawalpindi, no sul da capital Islamabad. O objetivo do encontro é estabelecer um diálogo sobre questões bilaterais e internacionais, segundo informações de fontes ligadas ao presdente paquistanês. Cheney e Musharraf devem discutir a situação no Afeganistão, assim como os esforços do líder paquistanês em reunir muçulmanos para a estabilidade do Oriente Médio. Segundo uma fonte do Ministério de Assuntos Exteriores do Paquistão, Musharraf informou a Cheney sobre as medidas tomadas por seu governo para evitar a infiltração no Afeganistão do Taleban e de membros da Al-Qaeda que têm base em solo paquistanês. O presidente também explicou a Cheney os passos dados para resistir aos ataques de terroristas suicidas cada vez mais freqüentes no Paquistão, país que, segundo Musharraf, sofre esta violência devido, principalmente, a sua aliança com os EUA na "guerra contra o terror". Musharraf também comunicou a Cheney os resultados de sua recente viagem pelo Oriente Médio e recebeu, segundo fontes da chancelaria, uma resposta positiva de seu interlocutor, que elogiou a cooperação do Paquistão e mostrou sua confiança em que tomará medidas "mais efetivas" para erradicar o terrorismo. Os EUA aumentaram sua presença militar no Afeganistão em 3.200 soldados para ajudar a conter a ofensiva de primavera que os taleban levam a cabo cada ano, depois da redução das ações durante o rigoroso inverno no hemisfério norte. Visita britânica A ministra britânica de Assuntos Exteriores, Margaret Beckett, também está no Paquistão. Ela se reuniu também nesta segunda-feira com seu homólogo paquistanês, Khurshid Kasuri. Beckett e Kasuri falaram juntamente em uma coletiva de imprensa, depois de um diálogo em que ela disse que o Paquistão "continua comprometido" em combater o Taleban e a Al-Qaeda. Os líderes exploraram as possibilidades de cooperação entre o Reino Unido e o Paquistão.