Vice-presidente dos EUA visita Oriente Médio em março O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai viajar para o Oriente Médio no mês que vem. A Casa Branca anunciou hoje que Biden e sua mulher, Jill, visitarão a região na semana de 8 de março. Biden vai se reunir com líderes importantes, entre eles o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu, o presidente da Autoridade Palestina Mahmoud Abbas, o presidente do Egito Hosni Mubarak e o rei Abdalla da Jordânia. O governo do presidente Barack Obama tem trabalhado para encorajar israelenses e palestinos a retomarem as conversações de paz. As informações são da Associated Press.