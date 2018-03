Vice-presidente iraniano retira candidatura e pede voto a Rohani

TEERÃ - O primeiro vice-presidente iraniano, o reformista Eshaq Jahanguiri, se retirou da corrida das eleições presidenciais e pediu que seus partidários votem no presidente em fim de mandato, o moderado Hassan Rohani, informou nesta terça-feira, 16, a agência Isna.

"Durante as presidenciais, votarei em Rohani", declarou Jahanguiri depois de ter anunciado a retirada de sua candidatura às presidenciais que serão realizadas na sexta-feira.

"Cumpri com meu dever histórico e, junto a vocês, votarei em Rohani para ajudá-lo a continuar no caminho do progresso no qual o país está envolvido", declarou diante de milhares de pessoas reunidas em Shiraz (sul).

A decisão foi tomada um dia após a retirada de Mohamed Baqer Qalibaf (conservador), prefeito de Teerã, em benefício do religioso conservador Ebrahim Raisi.

Esses dois homens se aliaram contra Rohani, que se apresenta a um segundo mandato de quatro anos. / AFP