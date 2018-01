Vice-presidentes e ministros renunciam no Irã Alguns ministros do Gabinete iraniano e vice-presidentes do país renunciaram em protesto contra a desqualificação de milhares de pré-candidatos às eleições de fevereiro, disse o vice-presidente Mohammad Ali Abtahi. Ele não citou o número exato, nem nomes. ?Naturalmente, eles aguardam os desdobramentos?, disse. Abthali apenas sorriu ao ser perguntado se também havia apresentado sua renúncia. A crise política no Irã foi deflagrada quando autoridades eleitorais subordinadas ao Conselho de Guardiões, um corpo não-eleito, dominado por religiosos linha-dura, desqualificou mais de um terço dos 8.200 pré-candidatos ao pleito de fevereiro. Grupos liberais e reformistas denunciaram a desqualificação como uma manobra para fortalecer os candidatos conservadores.