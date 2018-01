Vício do processo está no período que antecede a votação O vício da eleição venezuelana está impregnado no processo eleitoral e não na votação em si ou na contagem dos votos. Nas nove eleições realizadas pelo país durante o período conhecido como “era Chávez”, observadores eleitorais de tendência independente, incluindo o respeitado Centro Carter, avalizaram a consistência das urnas eletrônicas venezuelanas. Apenas na última votação, em 2013 – que deu a Nicolás Maduro o atual mandato, após a morte de Hugo Chávez –, os números da apuração foram contestados de maneira mais veemente pela oposição, liderada por Henrique Capriles, que perdeu a disputa por 1,5 ponto porcentual.