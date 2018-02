Vídeo amador mostra banho de sangue em cidade síria

ALEPO, SÍRIA - Um vídeo amador mostra imagens do que teria sido um massacre perpetrado por forças governistas na capital da Síria, Damasco. As imagens são divulgadas no momento em que o governo está sendo enviado um grande número de tropas à segunda cidade do país, Alepo. Assista ao vídeo abaixo.

Alepo é palco de enfrentamentos entre tropas leais ao governo e rebeldes que controlam trechos da cidade. De acordo com militantes opositores ao regime do presidente Bashar Assad, tanques e veículos blindados teriam sido deslocados das posições que mantinham na fronteira entre a Turquia e a Síria. Forças do governo conseguiram conter um ataque rebelde contra a capital, Damasco.

