Vídeo atribuído a Al Qaeda assume atentado em Madri Uma fita de vídeo em árabe, encontrada perto de uma mesquita de Madri, reivindica os atentados em nome do porta-voz militar da rede terrorista Al Qaeda. Segundo o ministro do Interior da Espanha, Angel Acebes, a autenticidade da fita ainda não pôde ser verificada. "Um homem vestido como um árabe" e falando "árabe com sotaque marroquino" está "reivindicando em nome do porta-voz militar da Al Qaeda na Europa" os atentados de quinta-feira em Madrid, que causaram 200 mortes, disse Acebes.