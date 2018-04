Vídeo atribuído ao Taleban mostra execução de refém Um vídeo apresentado neste domingo à agência de notícias Associated Press mostra o que parece ser a execução de um engenheiro polonês por militantes paquistaneses, que o mantinham como refém há mais de quatro meses. O vídeo foi entregue à AP no noroeste do Paquistão por um intermediário que disse ter obtido o arquivo do Taleban. A agência de notícias decidiu não divulgar as imagens da execução. Segundo a AP, o vídeo mostra inicialmente um homem que seria o engenheiro polonês Piotr Stanczak, sentado no chão e rodeado por dois homens encapuzados. Um homem que não aparece na imagem conversa brevemente com o refém, e então três encapuzados decapitam o engenheiro. Um dos homens dirige-se então à câmera e culpa o Paquistão pela execução, por não ter atendido pedidos de libertação de prisioneiros talebans. Se confirmada, a execução de Stanczak seria a primeira de um refém ocidental no Paquistão desde a decapitação do jornalista americano Daniel Pearl, em 2002. Um porta-voz do Ministério do Interior do Paquistão disse que o governo tinha "ouvido falar" da existência do vídeo e estava investigando o assunto. Um porta-voz da embaixada polonesa em Islamabad disse que a instituição viu algumas imagens. "Achamos que é ele (Stanczak), mas temos que esperar para receber o vídeo completo", disse o funcionário da embaixada polonesa. Um porta-voz do Taleban no noroeste do Paquistão afirmou que o grupo matou Stanczak porque o governo perdeu o prazo para libertar 26 prisioneiros. Nos últimos meses, estrangeiros foram alvo de uma série de sequestros e ataques, em boa parte atribuídos à Al-Qaeda e a militantes do Taleban, em supostas tentativas para desestabilizar o governo secular do Paquistão e puni-lo por apoiar a ofensiva dos Estados Unidos ao vizinho Afeganistão. As informações são da Associated Press.