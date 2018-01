Vídeo da Al-Qaeda mostra preparação e execução de atentado Um vídeo, supostamente da rede terrorista Al-Qaeda, mostra militantes sauditas durante o planejamento, treinamento e execução do que seria o ataque de 8 de novembro de 2003 contra um complexo residencial de estrangeiros em Riad, que deixou 17 mortos. O vídeo de 90 minutos, assistido pela Associated Press a partir de um website islâmico em Dubai, mostra um veículo dirigindo-se ao que as imagens dizem ser o complexo Muhaya, em Riad, antes de uma explosão e um tiroteio terem início. Essa parte da imagem está borrada e com iluminação ruim, e o prédio não é visível. Não foi possível comprovar a veracidade das imagens. O vídeo se vale de linguagem semelhante à usada em declarações anteriores da Al-Qaeda, e as cenas de treinamento são similares às registradas em acampamentos da rede terrorista no Afeganistão. O website que divulgou o vídeo já veiculou outras mensagens atribuídas à Al-Qaeda.