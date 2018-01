Vídeo de 99 mostra autores de atentados do 11 de setembro Um vídeo divulgado nesta quarta-feira por tevês americanas mostrou pelo menos cinco dos supostos membros da Al-Qaeda, alguns dos quais participaram dos atentados do 11 de setembro, conversando entre eles, durante um casamento em Hamburgo dois anos antes dos ataques. A fita de vídeo foi analisada por promotores alemães durante julgamentos contra supostos terroristas baseados na Alemanha. Dois dos supostos seqüestradores, Marwan al-Shehhi e Ziad Jarrah, aparecem na fita. Segundo a rede CNN, Mohammed Atta considerado o principal terrorista, também está na fita. No vídeo de 1999, quando supostamente estavam planejando os atentados, podem ser vistos Said Bahaji, procurado pela polícia alemã, e o suposto terrorista iemenita Ramzi Binalshibh, preso no ano passado no Paquistão e suspeito de ter ligação com o ataque de 2000 contra o destróier USS Cole no Iêmen. Binalshibh deveria ser um dos terroristas mártires, mas não obteve visto para entrar nos EUA. Ainda nesta quarta-feira, um juiz federal dos EUA determinou cerca de US$ 104 milhões em indenizações às famílias de duas vítimas dos atentados do 11 de setembro, ao concluir que elas proporcionaram provas de que o Iraque apoiou Bin Laden e a Al-Qaeda.