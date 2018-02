Vídeo de Fujimori critica Alejandro Toledo Mais de mil admiradores do foragido ex-presidente peruano Alberto Fujimori comemoraram com quatro dias de antecedência seu aniversário e assistiram a uma mensagem de vídeo enviada pelo homenageado, na qual criticou o governo Alejandro Toledo, qualificando-o como "improvisado". A reunião foi realizada, na quarta-feira à noite, no populoso distrito de Comas, onde se reuniram os simpatizantes de Fujimori, também conhecido como "Chino". Com palavras de ordem escritas em cartazes, eles afirmavam: "Com o Chino estávamos melhor!" Fujimori completerá 64 anos em 28 de julho.