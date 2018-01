Vídeo de igreja atacada no Texas mostra atirador frio e metódico

WASHINGTON - Uma câmera de vídeo usada para gravar cultos na Primeira Igreja Batista de Sutherland Springs, no Texas, captou a ação do atirador Devin Kelley, responsável pela morte de 26 pessoas no domingo, e mostrou a ação de um assasssino frio e metódico, que mirava os disparos na cabeça das vítimas, disseram fontes ligadas à investigação.

O vídeo, cuja divulgação ainda não foi autorizada pelo FBI, tem duração de sete minutos. Nele, Kelley carrega um fuzil AR-15 e uma sacola com mais de 400 conjuntos de munição. No total, dez mulheres, sete homens e oito crianças morreram, além de um bebê ainda no ventre de uma das vítimas.

O Departamento de Segurança Pública do Texas divulgou na quarta-feira a identidade das vítimas. A mais nova tinha apenas um ano, e a mais velha, 77. Oito delas eram da mesma família – os Holcombe.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, esteve na igreja alvo do ataque, também na quarta-feira, e participou de uma vigília em homenagem às vítimas. “A bíblia nos ensina que Deus se aproxima dos entristecidos. Essa será nossa oração”, disse.

Kelley já tinha sido condenado em 2012, quando estava na Força Aérea, por agressão doméstica. Ele chegou a ser julgado pela Justiça militar e passou um tempo na cadeia, o que deveria ter vetado o acesso dele a armas. Apesar disso, a condenação não foi inserida no sistema de checagem de antecedentes pela Força Aérea americana.

Kelley também teve outros problemas com a Justiça, tanto civil quanto militar. Ele tentou traficar armas e ameaçou oficiais na Base Aérea de Holloman, no Novo México. O atirador também passou um tempo sob avaliação psiquiátrica e fugiu.

Após deixar a Força Aérea, ele chegou a ser multado por crueldade com animais, depois de ter sido flagrado espancando seu cachorro – apenas essa multa já teria sido suficiente para proibir que ele adquirisse uma arma. / NYT