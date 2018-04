Vídeo de sérvias saqueando Belgrado é sucesso na internet

Um vídeo de duas jovens sérvias saqueando lojas de Belgrado durante a confusão dos protestos de quinta-feira, 21, se tornou sucesso de audiência no site de vídeos online YouTube. Assista ao vídeo A polícia prendeu as saqueadoras, mas a humilhação pública da exposição no YouTube poderá ser a maior punição para a dupla. O registro da ação ainda foi ao ar em rede de televisões locais e está sendo amplamente discutido na internet. Uma câmera amadora acompanhou as mulheres, enquanto elas roubavam chocolates de uma loja, rindo após saquearem bolsas, sapatos e roupas em estabelecimentos no centro comercial da cidade. "Pare as filmagens", gritou uma delas, carregando alegremente as roupas e bolsas roubadas das lojas, em frente as vitrines quebradas. "Mas para mim vocês são as heroínas desse protesto", respondeu a cinegrafista amadora, movendo a câmera para captar o soar dos alarmes. As saqueadoras aproveitaram-se da situação de caos na cidade após embaixadas ocidentais terem sido atacadas por manifestantes, que protestavam depois da declaração do apoio americano e europeu à independência de Kosovo. A outra mulher cobriu seu rosto com um par de sapatos saqueado quando soube que estava sendo filmada. "Você já encontrou seu número?", perguntou ironicamente a cinegrafista. Centenas de comentários dos usuários do YouTube condenam o comportamento das saqueadoras - a maior parte usando-se de termos ofensivos. O vídeo, intitulado 'Barganhando em Kosovo com uma dupla de saqueadoras', postado pelo usuário 'gvantanamo', é acompanhado de uma descrição da cinegrafista, julgando a ação - "Mulheres promíscuas de Belgrado têm a façanha de roubar butiques sem a mínima vergonha".