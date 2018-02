Vídeo flagra chanceler venezuelano reunido com militares do Paraguai

O chanceler venezuelano Nicolás Maduro foi flagrado em um encontro com altos militares paraguaios pouco antes da destituição do então presidente Fernando Lugo.

A ação está sendo interpretada por autoridades paraguaias como um caso de ingerência da Venezuela em sua política interna. Maduro teria tentado arquitetar uma intervenção das Forças Armadas do Paraguai para impedir a destituição de Lugo.

O vídeo teria sido gravado no dia 22 de junho, horas antes do Senado aprovar o impeachment de Lugo, por câmeras do Palácio do Governo. A câmera que fez a gravação não registra sons.

O vídeo foi revelado nesta terça-feira pela ministra da Defesa do Paraguai, María Liz Garcia.

Segundo ela, o presidente Federico Franco determinou a revelação da gravação.

O governo venezuelano nega a ingerência. O próprio Maduro havia desmentido ter participado de reunião antes da divulgação do vídeo.

Ele havia viajado ao Paraguai integrando o grupo de chanceleres da Unasul (União das Nações Sul-Americanas).

Pedido negado

"O chanceler (Maduro) pediu que respondessem a uma situação que estava se delineando e afetava o ex-presidente. Pediu que respondessem imediatamente, conforme o que ocorria ao ex-presidente Lugo", disse García.

Ela afirmou que, apesar da insistência do diplomata, os comandantes das Forças Armadas "optaram por respeitar a decisão do Congresso".

Uma cópia da gravação foi levada pelo secretário-geral da OEA (Organização dos Estados Americanos), José Miguel Insulza, que finalizou nesta terça-feira sua visita ao Paraguai.

Insulza estava no país para conversar com membros dos três poderes e elaborar um relatório sobre a crise política ao Conselho Permanente da organização internacional.

Ele afirmou à imprensa paraguaia que não avaliou a gravação ainda, mas disse que ela será analisada pela entidade.

Segundo o correspondente da BBC Vladimir Hernández, a Venezuela foi beneficiada pela instabilidade no Paraguai. Isso porque a suspensão do país do Mercosul possibilitou sua incorporação ao bloco. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.