Vídeo mostra ataque a avião dos EUA no Iraque Um vídeo entregue a uma jornalista francesa mostra um homem disparando um míssil contra um avião de carga da empresa americana de entregas DHL que acabara de decolar do aeroporto de Bagdá. A fita mostra também um helicóptero dos Estados Unidos sobrevoando o local, aparentemente sem que o piloto tenha se dado conta do ataque. O vídeo parece ter registrado a ação da resistência iraquiana de sábado passado, na qual um míssil atingiu uma das asas de um avião da DHL. O piloto do avião foi obrigado a fazer uma aterrissagem de emergência no aeroporto da capital iraquiana. Foi a primeira vez que os insurgentes fizeram como alvo um avião civil no Iraque. O Exército americano disse que os três membros da tripulação ficaram feridos. O vídeo foi entregue por desconhecidos a Sara Daniel, jornalista da publicação francesa Le Nouvel Observateur. Daniel partilhou a fita com outras organizações de mídia. No vídeo, é possível ver uma dezena de homens em uma área rural. Alguns deles cobrem o rosto com lenços. Um helicóptero Black Hawk, do Exército dos EUA, sobrevoa o local do ataque, a uma altura de cerca de 100 metros, mas, ao que parece, os tripulantes não perceberam os atacantes. Três automóveis estavam estacionados por perto. Então, um dos homens levanta um lança-mísseis e dispara. Depois, os atacantes aparecem correndo para seus carros. Após alguns segundos, a câmara foi apontada novamente para o avião da DHL, que estava aterrissando no aeroporto. De uma de suas asas saía fogo e fumaça.