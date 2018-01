Vídeo mostra decapitação de turco no Iraque Um vídeo que aparentemente mostra a decapitação de um refém turco no Iraque foi publicado no website de um grupo radical ligado à Al-Qaeda. Na gravação, a vítima se identifica como Durmus Kumdereli. Falando em turco, ele diz que era um caminhoneiro transportando bens para uma base americana em Mossul. As palavras eram acompanhadas por legendas em árabe. Em seguida, uma tela negra com as palavras "a execução" toma conta da imagem. Depois, homens armados e mascarados fazem advertências para os motoristas estrangeiros que atuam no Iraque, e as cenas da decapitação se seguem. A autenticidade do vídeo, datado de 17 de agosto, não pôde ser verificada. O website que o divulga é conhecido por publicar material do grupo Monoteísmo e Guerra Santa, liderado pelo jordaniano Abu Musab al-Zarqawi. O grupo já decapitou outros estrangeiros no Iraque. Kumdereli, segundo o governo turco, foi seqüestrado em 14 de agosto. Outro motorista turco, Mustafa Koksal, foi capturado junto com ele, mas acabou resgatado.