Vídeo mostra declínio de Bin Laden A mudança na aparência de Bin Laden, nos seus gestos e postura - desde que foi visto pela última vez em vídeo - é um dos efeitos de oito semanas de bombardeios, sofrimento, fome e falta de sono. Bin Laden está abatido pela guerra. O presidente Bush prometeu que o Al-Qaeda e Bin Laden serão afugentados de suas cavernas como raposas da toca e parece que os aviões bombardeiros B52 conseguiram o que foi exigido deles. É isto o que explica reportagem do jornal britânico The Times, publicada hoje. O texto diz que os B52 extraíram de Bin Laden a presunção, despiram-no de sua arrogância e alteraram sua postura. A imagem de um líder seguro de si e bem-alimentado, confiante e até mesmo petulante, foi substituída pela de um presa extenusada - a raposa no final da caça. As roupas orientais de líder terrorista impedem uma avaliação mais acurada da perda de peso, o que teria sido possível em uma pessoa vestindo trajes ocidentais, mas é pode-se ter uma boa idéia disso analisando seu rosto. Bin Laden perdeu grande parte da gordura em torno dos olhos e nas maçãs do rosto - a gordura dá ao semblante seus contornos arrendondados, lembra o artigo. As alterações faciais indicam que, nos últimos três meses, ele perdeu entre 6 quilos e 12 quilos. Leia o especial