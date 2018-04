Vídeo mostra disparo contra parlamentar do Arizona Uma câmera de vigilância em um supermercado do Arizona registrou em vídeo os momentos de caos e heroísmo, quando um homem armado disparou no rosto da deputada Gabrielle Giffords, voltando em seguida a arma contra a multidão, disse hoje um chefe do escritório do xerife no condado de Pima, Rick Kastigar.