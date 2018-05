Vídeo mostra Exército atacando cidade 'liberada' na Síria

Imagens feitas por um amador mostram o Exército da Síria avançando sobre a cidade de Deraa, no sul do país, onde há cinco semanas começaram os protestos pedindo a renúncia do presidente Bashar Al Assad.

Segundo testemunhas, cerca de 3 mil soldados sírios entraram na cidade entre a tarde de domingo e o início da segunda-feira. Atiradores de elite foram posicionados no topo dos edifícios.

A ofensiva do governo sírio tem como finalidade retomar localidades que a oposição considerava "liberadas".

Testemunhas dizem que as forças de segurança estão atirando para todos os lados e que há mortos.

Grupos de direitos humanos estimam que 350 pessoas já morreram em todo o país na ofensiva do governo sírio contra os organizadores dos protestos.

No fim de semana, as forças de segurança sírias voltaram a abrir fogo contra manifestantes em diversos pontos do país, deixando pelo menos cem mortos.

Os Estados Unidos condenaram a repressão aos protestos e a organização Human Rights Watch pediu uma investigação independente para apurar os abusos do regime.

Na semana passada, o governo fez uma concessão aos manifestantes e levantou um estado de emergência que vigorava no país há 48 anos.