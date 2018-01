Vídeo mostra Fidel Castro conversando com Kofi Annan As imagens mais recentes de Fidel Castro transmitidas pela televisão cubana mostraram, nesta sexta-feira, 15, o líder aparentemente debilitado e conversando, com voz muito frágil, com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Kofi Annan. Annan visitou Castro durante a noite, após sua chegada a Havana para participar da XIV Cúpula do Movimento de Países Não-Alinhados, que reúne cerca de 50 chefes de Estado e de Governo. Castro, que cedeu provisoriamente o poder a seu irmão Raúl no dia 31 de julho, enquanto se recupera de uma cirurgia intestinal, tem sido o grande ausente da reunião. Porém, sua sombra se espalha sobre o plenário e são contínuas as menções a sua figura por parte dos outros participantes. No vídeo mostrado pela televisão estatal cubana, de apenas minuto e meio, Castro cumprimenta Annan e pergunta sobre a sua recente viagem pelo Oriente Médio. Nas imagens, o líder cubano, vestido com uma bata escura, aperta a mão de Annan e se levanta da cama na qual está sentado para saudar o secretário-geral das Nações Unidas. "Está com a mão forte e muito boa aparência", diz Annan ao líder cubano. "Como vai? Estou muito feliz", cumprimenta Castro. Nas breves imagens oferecidas pela televisão local, o líder também aparece escrevendo uma dedicatória para Annan no livro "Cem horas com Fidel", uma longa entrevista ao jornalista Ignacio Ramonet.