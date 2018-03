Vídeo mostra Fujimori na cama e debilitado A família do ex-presidente peruano Alberto Fujimori divulgou ontem um vídeo no qual ele aparece deitado em uma cama, visivelmente debilitado, como parte de uma campanha para pedir um indulto. Fujimori, que tem câncer, foi sentenciado por mortes e sequestros cometidos sob seu governo. O atual presidente do Peru, Ollanta Humala, não decidiu se concederá o indulto humanitário.