Vídeo mostra interrogatório de preso em Guantánamo Um vídeo divulgado ontem mostra pela primeira vez imagens do interrogatório de um detento da prisão americana de Guantánamo. A gravação data de fevereiro de 2003. Nela, o cidadão canadense Omar Khadr, então com 16 anos, é interrogado por investigadores do Serviço de Inteligência do Canadá. Khadr é acusado de matar com uma granada um médico do Exército dos EUA no Afeganistão em 2002. No vídeo, ele aparece desesperado, chorando e escondendo o rosto. Em dado momento, também diz que foi torturado na base americana de Bagram, no Afeganistão, e mostra cicatrizes de combate. Mais informações As imagens foram divulgadas pelos advogados de Khadr, amparados por uma decisão da Suprema Corte canadense que obrigou o governo do país a pôr à disposição as provas contra ele. Eles dizem que o prisioneiro foi impedido de dormir mais de três horas consecutivas por 21 dias, o que é um ato de tortura pela lei internacional. O julgamento de Khadr num tribunal militar americano deve começar em 8 de outubro e ele pode ser condenado à prisão perpétua. A defesa alega que, como ele era um menino-soldado, deveria ser submetido apenas a um tratamento de reabilitação. O vídeo foi divulgado para criar indignação no Canadá e pressionar o governo do país a pedir que os EUA desistam do processo.