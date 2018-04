Vídeo mostra jornalista feito refém na Síria

O vídeo, que foi descoberto na segunda-feira, é o primeiro sinal do repórter freelance Austin Tice, de 37 anos, desde seu desaparecimento. Ele estava cobrindo a guerra civil na Síria para o Washington Post, o McClatchy Newspapers e outros meios de comunicação. A família de Tice confirmou que é ele quem aparece nas imagens.

O jornalista foi filmado enquanto tentava recitar a declaração muçulmana de fé, mas então começa a falar inglês e diz "oh Jesus, oh Jesus". A Associated Press não pôde confirmar a autenticidade do vídeo. Apesar de aparecerem captores vestidos como extremistas islâmicos e gritando "Deus é grande", o clipe é diferente dos costumeiros vídeos jihadistas.

As discrepâncias levantam preocupações de que as imagens tenham sido encenadas para parecer que Tice é refém de terroristas. Relatos anteriores davam conta de que o jornalista estava em poder das forças do regime do presidente Bashar Assad. As informações são da Associated Press.