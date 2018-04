Vídeo mostra momento de acidente na Espanha Uma câmara de segurança filmou o momento exato em que o trem espanhol descarrilou e colidiu em alta velocidade em um muro de concreto. As imagens colocadas no YouTube nesta quinta-feira mostram o trem fazendo uma curva para a esquerda debaixo de um viaduto quando o primeiro vagão do comboio, que vinha logo atrás da locomotiva, parece sair dos trilhos. Em seguida, o vagão leva a locomotiva a bater em uma parede de concreto.