Vídeo mostra polícia britânica atirando em suspeitos de matar soldado

LONDRES - Imagens de vídeo mostrando o momento em que a polícia atirou nos dois homens suspeitos de matar um soldado em uma rua de Londres foram publicadas no site do jornal britânico Daily Mirror nesta sexta-feira, 24.

O vídeo tem 10 segundos de duração e mostra um dos homens, que seria Michael Adebolajo, um britânico convertido ao islamismo, correndo em direção a um carro da polícia segurando uma faca até ser baleado e cair no chão. O segundo suspeito parece apontar uma arma para a polícia e em seguida também é baleado.

Cerca de oito tiros e gritos podem ser ouvidos na gravação. Os dois suspeitos estão no hospital sob guarda armada.

O soldado Lee Rigby, de 25 anos e que serviu no Afeganistão, foi morto a facadas perto de um quartel do Exército em Woolwich na quarta-feira. Segundo o Daily Mirror, o vídeo foi gravado pelo morador de um apartamento nas imediações do local usando um telefone celular. / REUTERS

Assista ao vídeo divulgado pelo Daily Mirror abaixo: