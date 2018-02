Vídeo mostra policial atirando em garoto de 12 anos

Imagens de uma câmera de segurança divulgadas ontem pelas autoridades americanas provam que o tiro que matou Tamir Rice, de 12 anos, em Cleveland, Ohio, no sábado, foi disparado pelo policial Timothy Loehmann, de 26 anos, assim que o agente saiu do carro de polícia, em um centro de recreação da cidade. O garoto negro carregava uma arma de brinquedo quando foi baleado.

De acordo com a polícia, Rice recebeu três ordens para mostrar suas mãos antes de ser alvo do disparo do policial. O vídeo divulgado ontem, porém, não tem áudio. As imagens mostram que Loehmann dispara sua arma assim que abre a porta do carro.

O presidente da Associação dos Policiais de Patrulha de Cleveland, Jeffrey Follmer, afirmou que o policial que baleou Rice é novato.

Juntamente com o policial Frank Garmback, de 46 anos, Loehmann foi enviado para o local às 15h30 (horário local), após uma denúncia de que "um cara apontava uma arma para as pessoas" no centro de recreação. A pessoa que ligou para o serviço de atendimento da polícia disse ao menos duas vezes que a arma do suspeito era "provavelmente falsa", mas esse detalhe, segundo Follmer, não foi repassado para os policiais. / AP