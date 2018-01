Vídeo mostra refém britânico implorando pela vida Uma gravação em vídeo divulgada num website islâmico mostra um homem que se identifica como Kenneth Bigley, o cidadão britânico capturado pelo grupo terrorista Monoteísmo e Guerra Santa. O homem implora para que o primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, ajude a salvar-lhe a vida. "Ao senhor Blair, meu nome é Ken Bigley, de Liverpool", diz o homem, com os olhos vendados. "Acho que esta é provavelmente minha última oportunidade", prossegue a gravação. "Não quero morrer. Não mereço. Por favor, solte as prisioneiras que estão nas prisões iraquianas". O Monoteísmo e Guerra Santa já matou dois americanos para tentar impor sua exigência de que as muçulmanas detidas no Iraque sejam soltas. Veja reportagem da BBC Brasil, com o vídeo de Kenneth Bigley, aqui