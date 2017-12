Vídeo mostra refém libanês capturado no Iraque Um vídeo divulgado em nome de um grupo radical islâmico mostra um refém libanês capturado no Iraque implorando para que o governo do Líbano garanta sua libertação. A fita foi exibida pelo canal via satélite Al-Arabiya. O refém, Habib Khalil Samour, é um de três libaneses supostamente seqüestrados por radicais na semana passada. Um já foi solto e outro, morto, o corpo abandonado numa estrada perto de Bagdá. O vídeo foi produzido por um grupo que se intitula Batalhão da Fúria Islâmica. A fita não mostra seqüestradores, mas apenas um homem, supostamente Samour, sentado no chão e com as costas para a parede. Ele parece exausto. Samour pede que o governo libanês ?tire-me desta situação, na qual não sei como entrei?.